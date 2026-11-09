Direito Ambiental à Prova na Praia das Sete Ondas

Todos nós ficámos tristes com a recente notícia da morte de uma tartaruga marinha na praia das Sete Ondas. Nas redes sociais o caso provocou uma onda de indignação.

Importa agora apreciar a situação do ponto de vista do Direito Ambiental. O que diz a lei sobre a proteção das tartarugas marinhas? Quais os mecanismos de responsabilização dos autores deste ato?

É o Decreto-Lei n.º 8/2014 que regulamenta a captura e comercialização das tartarugas marinhas e seus produtos. Com a entrada em vigor deste Decreto-Lei, ficaram proibidas as atividades de captura, comercialização, posse, transporte e exportação das tartarugas marinhas, vivas ou mortas, bem como a comercialização dos objetos derivados de escamas das tartarugas marinhas. É ainda proibido danificar ninhos e coletar ovos desta espécie, conforme determina o seu artigo 5.º. Este rol de proibições é reforçado na Lei n.º 11/1999, sobre a Conservação da Fauna, Flora e Áreas Protegidas de STP, nos termos do seu artigo 7.º, que se debruça sobre o regime de proibição das espécies protegidas, como é o caso das tartarugas marinhas. Podemos igualmente trazer à colação a Lei n.º 10/1999, que define os princípios gerais da política ambiental. Dentre outros aspetos, a lei de bases do ambiente protege o direito a um ambiente equilibrado, a garantia da biodiversidade, a conservação da natureza e a proteção dos habitats; vide o seu artigo 16.º. No plano internacional, temos ainda a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES), que STP ratificou e que, por isso, integrou o ordenamento jurídico nacional.

Porém, em casos excecionais, com a devida autorização especial da Direção-Geral do Ambiente e Ação Climática, e quando para fins de investigação científica, é permitida a captura de tartarugas marinhas em São Tomé e Príncipe. É o próprio Decreto-Lei n.º 8/2014 que prevê esta exceção nos seus artigos 6.º, 7.º e 8.º. Isto significa que, fora desta estrita exceção, toda e qualquer captura, comercialização ou atividade relacionada com a exploração das tartarugas marinhas e produtos derivados constitui violação das leis.

Acontece que os autores da morte da tartaruga na praia das Sete Ondas atuaram em clara violação das leis e, por causa disso, devem ser responsabilizados.

De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 8/2014, principal instrumento que regula a matéria, os infratores estão sujeitos a uma coima de 15 mil dobras, tendo em conta que a espécie em causa é criticamente ameaçada. Embora o texto legal original refira 15 milhões de dobras (moeda antiga), o valor nominal atualizado com a reforma monetária de 2018 – 15 mil dobras – representa uma quantia irrisória face à gravidade do crime ecológico. A lei fixa o prazo de dez (10) dias para o pagamento da coima, estando previsto o pagamento do valor em dobro ou triplo para os casos de reincidência ou multireincidência, vide o n.º 3 do artigo 11.º. Em caso de incumprimento, determina o n.º 4 do mesmo artigo que se abre o competente processo judicial.

Defendemos, por um lado, a alteração da legislação para que seja atualizado o valor da coima, que no contexto atual perdeu o efeito dissuasor dado o dano ecológico e financeiro que representa o abate de uma tartaruga marinha para um país que é Reserva Mundial da Biosfera, e por outro, que a responsabilidade penal seja acionada independentemente do pagamento ou não da coima, pois a Lei n.º 15/2021 (Código Penal), nos termos do seu artigo 334.º, já dispõe de previsão legal adequada para o devido enquadramento quando se trata de situações de dano contra a natureza que contribuem decisivamente para fazer desaparecer uma ou mais espécies animais ou vegetais de certa região e que desta destruição resulte perdas importantes nas populações de espécies de fauna ou flora selvagens legalmente protegidas.

São Tomé, 08 de novembro de 2026

Carlos Barros Tiny