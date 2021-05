MANIFESTO SOCIAL Nº 6/2021 Distribuição de apartamentos sociais em Guadalupe

O Observatório Transparência STP recebeu denúncias no seu portal em www.observatoriostp.org que dão conta que os apartamentos sociais que estão a ser construídos no âmbito do acordo assinado entre o anterior Governo e a República Popular da China em Guadalupe “já foram distribuídos para os mesmos de sempre, ou seja, para pessoas ligadas ao poder, nomeadamente figuras seniores do governo, da Câmara Distrital de Lobata, altos funcionários públicos e alguns privados privilegiados”.

Neste sentido, o Observatório Transparência STP questionou alguns residentes, que pediram o anonimato, dizendo que “não acreditam que esses apartamentos serão distribuídos para as famílias com mais carência”.

O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel, enquanto iniciativa da Sociedade Civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista a salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado. São Tomé, 10 de maio de 2021. Observatório Transparência STP + transparência > efetividade