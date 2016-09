Anúncio de Concurso Público  

O Instituto Nacional de Meteorologia torna público a abertura de um concurso para recrutamento de um Consultor ou Consultora Nacional para informação, formação e Sensibilização sobre o MCs(Mudanças Climáticas).

Os termos de referência podem ser consultados na sede deste Instituto nas horas normais de expediente e a data limite para entrega das candidaturas é 9 de Setembro de 2016 pelas 15 horas e 30 minutos.

Apenas o candidato ou a candidata que for retido (a) será contactado no final do processo.

Instituto Nacional de Meteorologia em São Tomé 05 de Setembro de 2016

O Director

João Vicente Lima