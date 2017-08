Inscrição no Jardim de Infância Turquia – STP

A Fundação Maarif da Turquia em São Tomé e Príncipe, no âmbito das suas actividades que consistem na criação de estabelecimentos privados de ensino que abrange os níveis pré-escolar até segundo ciclo do secundário, leva ao conhecimento dos país e encarregados de educação a criação de um jardim de infância especial Turquia-São Tomé e Príncipe na capital de São Tomé e Príncipe e que se encontram abertos as pré-inscrições de crianças dos 4 e 5 anos de idade.

Para mais detalhes clique - ANÚNCIO DE INSCRIÇÃO