Aberta a inscrição de Filmes para o Festival Internacional de Cinema de São Tomé e Príncipe

Open Call para Inscrição de Filmes no Festival Internacional de Cinema de São Tomé e Príncipe!

Abertas inscrições para 6ª edição Filmes no Festival Internacional de Cinema de São Tomé e Príncipe até 12 de Maio.

A cada dois anos em São Tomé e Príncipe damos visibilidade a filmes de Cineastas emergentes de todo o mundo. Este ano não será diferente, convidados os cineastas nacionais e internacionais a submeter seus filmes para a 6ª Edição do Festival Internacional de Cinema de São Tomé e Príncipe (São Tomé FestFilm), que acontecerá de 23 a 26 de outubro na ilha de São Tomé e Príncipe.

O São Tomé FestFilm é um festival diversificado que celebra a sétima arte em todas as suas formas, buscando filmes que explorem temas relevantes e atuais com histórias cativantes que exploram a componente informativa, educativa e de intervenção social valorizando aspetos técnicos e artístico.

São aceites filmes na Competição Nacional e Internacional e Filmes Africanos nas seguintes Categorias:

Filmes Internacionais:

Curta-metragem, Longa-metragem: Ficção, Documentários e Animação

Filmes Nacionais:

Longa-metragem, Curta-metragem de ficção, documentários e Vídeo Clip.

Filmes Africanos:

Curta-metragem, Longa-metragem: Ficção, Documentários e Animação

Elegibilidade:

Filmes concluídos após 01 de janeiro de 2022 são elegíveis.

Curtas-metragens devem ter até 30 minutos de duração.

Longas-metragens devem ter até 90 minutos de duração.

As inscrições podem devem ser feitas através das plataformas

https://filmfreeway.com/saotomfestfilm

https://festhome.com/festival/festfilm

As inscrições nacionais podem ser feitas através do formulário disponível no site do festival.

Os filmes devem estar em sua versão original com legendas em inglês ou português.

Prazos de Inscrição:

Prazo Regular: Até 12 de Maio de 2024,

Prazo Extra: Até 16 de Junho de 2024

Inscrição gratuita para todos os filmes da competição nacional e restantes países africanos, é aplicada uma taxa de inscrição na competição Internacional (consulte o regulamento).

Para mais informações, consulte o site do festival:

Não perca esta oportunidade de ter seu filme exibido para um público Nacional e Internacional e concorrer a prémios que valorizem o seu trabalho!

Esperamos ter o seu filme no nosso festival!