Jovens Embaixadores de Amizade de Taiwan actuam em STP

A Embaixada da República da China (Taiwan) em São Tomé e Príncipe, informa a todo público em geral que um grupo de estudantes universitários taiwaneses designado “Jovens Embaixadores de Amizade”, vai realizar um espectáculo no dia 13 de Setembro pelas 18h no Anfiteatro do Palácio dos Congressos e no dia 14 de Setembro pelas 16h na Escola Secundária Maria Manuela Margarido. O ingresso será livre para todos.

O grupo de jovens Embaixadores vai apresentar no palco a autenticidade, bondade e beleza da terra em que eles cresceram e mostrar ao mundo o encanto da sua paisagem e do património cultural. Isso permitirá ao público ganhar uma apreciação do espírito transmitido pelo tema “Juventude Dinâmica, Taiwan Amigável” e a vitalidade do Taiwan moderno.

As apresentações também contarão com a participação especial dos estudantes da Universidade de São Tomé, Liceu Nacional e a Escola Secundária Maria Manuela Margarido.

ACERCA DO GRUPO

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República da China (Taiwan) tem executado o Programa Internacional de Jovens Embaixadores desde 2009. O programa permite aos alunos talentosos universitários de participar em atividades de intercâmbios internacional ampliando seus horizontes, ao mesmo tempo que demosntram a vitalidade e a criatividade da juventude de Taiwan destacando o papel positivo que Taiwan desempenha na comunidade internacional.

O tema para 2016 é “Juventude Dinâmica, Taiwan Amigável”. Os jovens embaixadores viajam para o exterior para participar em reuniões e seminários, realizar intercâmbios culturais e performances para promover entendimento mútuo entre Taiwan e os países de acolhimento, aumentando a consciência das contribuições de Taiwan para as causas humanitárias e o desenvolvimento sustentável nos países parceiros.

Cem estudantes foram selecionados para participar no programa deste ano; foram subdivididos em quatro delegações. Cada delegação será liderada por um diplomata, acompanhado por um vice-diretor da delegação e gerente assistente de palco. Os Jovens Embaixadores 2016 vão visitar 17 cidades em 16 países da Ásia-Pacífico, América do Norte, América Latina, Europa, África e Oriente Médio ao longo de um periodo de três semanas. Eles vão introduzir Taiwan para o público através da música e da dança, bem como palestras e visitas, na esperança de que o público venham a entender melhor Taiwan.

Preâmbulo da Atuação

A atuação, titulada “Juventude Dinâmica, Taiwan Amigável”, e divididos em seis atuações durante 90 minutos.

A atuação abre com a “A Pérola deslumbrante de Taiwan” caraterizada por fotografias aéreas dos mais famosos pontos de interresse turístico da República da China (Taiwan). Também será apresentado um cronograma histórico de Taiwan onde destaca o sucesso económico da nação e a transição democrática ao longo dos anos, bem como a profundidade e esplendor da cultura histórica da nação.

O Segundo ato é titulado “Nasi, Vida como uma viagem sem fim”. Apresenta as tradições do grupo indígena Paiwan de Taiwan, incluindo os mitos da serpente.

O terceiro ato introduz as culturas Holo e Haka, que são os príncipais pilares da cultura Taiwanesa. Aqui é apresentado uma canção Haka de chá-da-Colheita, uma cerimónia de casamento Raucous Holo, e uma cerimónia religiosa. Destaques são a cultura tradicional, arquitetura, artesanato (como guarda-chuva óleo-papel de Haka e esculturas tradicionais), crenças populares, roupas, comida, e emblemas dessas culturas. Também interpretado em danças são as celebrações de fogo de artifício da Colméia Yanshui, uma peregrinação Ma Zu, flutuando lanternas de papel e um festival de templo.

O quarto ato realça a beleza da cultura tradicional chinesa, através do desempenho da ópera tradicional, artes marciais, tai chi, artes populares, cerimónia de chá, caligrafia e instrumentos musicais chineses. Na tela, entretanto, são retratadas caligrafias e um mapa de Taiwan.

O quinto ato chama a atenção para as criatividades culturais de Taiwan num espetáculo de dança energética que representa realizações de Taiwan em esportes e alta-tecnologia. Imagens de fundo mostram a criatividade da juventude de Taiwan.

Monstrando que a compaixão não termina nas fronteiras é uma mensagem clara que o governo da República da China (Taiwan) ROC transmite a comunidade internacional por muitos anos. No sexto e último ato, os jovens embaixadores vão retratar o lançamento de uma lanterna ao céu, simbolizando benevolência e sorte. Na tela será mostrado como a juventude de Taiwan estão envolvidos em assistência humanitária no exterior, bem como as imagens da cultura de Taiwan.



Programa