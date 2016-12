Há precisamente 35 anos, o país perdeu uma das vozes mais típicas (se não mesmo a mais típica) da música popular santomense, hoje julgo que em completo esquecimento:

HYDER ÍNDIA

Eu que o conheci e convivi de perto com o cantor e com a família, dediquei-lhe na parte final duma palestra realizada já lá vão alguns anos na UCCLA, em Lisboa, sobre a nossa música popular, um texto de homenagem, que tenho em grande apreço e que me apraz agora reeditar:

“Falei-vos do país, da música e da cultura em geral. Agora quero falar-vos do homem que hoje homenageamos. Aquele a quem um dia alguém chamou “o homem da voz que é povo” – HYDER ÍNDIA, O CANTOR.

Demasiada presunção, dirão alguns, porque é tão grande o povo na sua heterogeneidade que voz nenhuma o poderá retratar em pleno.

Mas ele conseguia-o, naquele jeito simples de cantar e de encher a noite, ainda que sombria, com os sons mais inusitadamente belos que se poderá imaginar.

…E a noite recuperava do seu torpor, prenhe de som e de luz, como se os acordes da sua voz se imbuíssem do poder mágico de a percorrer e desventrar para, de seguida, se transmudar em temas vários, todos se relacionando com o povo e seus anseios: o amor, o ciúme, a solidariedade, o apelo à vida, a dolorosa frustração de uma ligação que chega ao fim.

A 3 de Dezembro de 1981, data do seu súbito desaparecimento, sumiu-se o homem e a voz, deixando impiedosamente órfãos os que identificavam esta última com múltiplos aspectos do modo de ser santomense.

Dezoito longos anos se passaram, muito tempo nessa curta caminhada que é a vida. Como que se esfumou a sua memória!

Mas sempre que num qualquer rio uma mulher cantar “Foça sá pêto” ou dos lábios de uma criança saírem os sons mágicos de “Noémia Contentá”, é ele que regressa do passado para nos entreter com a sua arte, como que pretendendo fazer perdurar o seu grande contributo à música popular, de que foi, sem dúvida, um dos maiores expoentes”.

Oxalá sirva para aliviar o esquecimento!

Albertino Bragança

3 de Dezembro de 2016