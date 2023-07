“Caminho de São Tomé” álbum da artista, Kátia Semedo, que une São Tomé e Cabo Verde 

Nasceu em São Tomé em 1994. Kátia Semedo de 28 anos de idade é o resultado mais palpável, da interacção profunda entre santomenses e cabo verdianos transmitida de geração em geração.

A voz de Kátia Semedo é uma emanação da melodia “Kem Mostrabo és Caminho Longe pa São Tomé” de Cesária Évora. Os avôs paternos de Kátia Semedo descobriram o caminho longe para São Tomé como serviçais contratados na década de 50 do século XX, para trabalhar nas roças de cacau de São Tomé. Os avós maternos são nativos de São Tomé. A união entre o pai de origem caboverdiana e a mãe fôrro de São Tomé, gerou a voz que no século XXI canta “Caminho de São Tomé”.

Começou a cantar aos 6 anos e a partir daí a paixão só cresceu. Entre Amparro II e Quifinda localidades onde ainda residem as suas avós paterno e materno, o nome de Kátia Semedo significa música. Em 2005 ganhou o concurso de pequenos cantores promovido pela embaixada de Cabo Verde em São Tomé e representou a diáspora cabo-verdiana na gala internacional de pequenos cantores que teve lugar na cidade da Praia-Cabo Verde. Mais tarde, nos anos 2011 e 2013 participou do concurso de vozes da diáspora cabo-verdiana em Portugal e Luxemburgo.

Em 2015 emigrou de São Tomé para Cabo Verde. A descoberta do caminho longe para Cabo Verde permitiu a Kátia Semedo formar-se em enfermagem. Mas sempre com a música como companhia.

«Enquanto fazia a licenciatura em enfermagem, dedicava também à música. Participei das “noites de música cabo Verdiana” durante todo ano 2016», revelou para o Téla Nón.

O álbum “Caminho de São Tomé”, intitula o primeiro trabalho discográfico da artista, composto por 8 faixas de sua própria autoria. No dia 23 de junho aconteceu o lançamento do álbum em todas as plataformas digitais. «No seu todo o álbum retracta as minhas vivências de partida de São Tomé para Cabo Verde. Cada tema tem uma mensagem própria», sublinhou.

O concerto de apresentação do disco em Cabo Verde está agendado para o mês de Julho.

«O nome “Caminho de São Tomé” visa descrever a história de duas gerações. A primeira a dos meus avôs que foram para São Tomé na década de 50, como contratados, em busca de melhores condições de vida. Pois Cabo Verde enfrenta desde 1947 seca e fome, que provocaram o êxodo da população. A segunda história tem a ver com a minha trajectória da mudança de São Tomé e Príncipe para cá, em busca de um sonho de infância que acabou por ser realizado em Cabo Verde ser cantora profissional», pontuou Kátia Semedo.

Kátia Semedo – Combersu ku mar – YouTube

Analisando cada tema do disco logo na faixa de abertura, “Conbersu ku mar” onde a ideia nasceu há cerca de 5 anos quando teve que se separar do filho, embora só o tenha terminado de compor em 2019 durante a quarentena… “isso com o incentivo de Djo ( José da Silva)”.

Toda ela é composta em São Vicente, o tema “ Terra di Vovó” logo no segundo dia de manhã (25 de fevereiro de 2022). “De lembrar que a minha avó paterna é de São Vicente- Ribeira Bote … Daí o entusiasmo/ inspiração da criação desta música”, evidencia a artista com certa emoção.

A obra musical de Kátia Semedo foi produzida pelo Studio La Villa da produtora Harmonia de José da Silva, antigo manager da diva cabo-verdiana Cesária Évora.

Abel Veiga