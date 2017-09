Leiria despoleta novo talento musical são-tomense

Mano Hélder do seu nome artístico é um jovem de São Tomé e Príncipe que ambiciona ser o novo rosto da música do arquipélago. Possui já um álbum de originais que chamou pelo seu nome “Mano Hélder: minha vida, meus sentimentos ” que agora está na fase de divulgação.

O homem sonha e a obra nasce. Esse ditado popular encaixa-se plenamente na história de Hélder Bom Jesus. “Mano Hélder” como se intitula artisticamente e como quer ser conhecido enquanto novo rosto musical de São Tomé e Príncipe.

Estudante de construção civil em Portugal, “Mano Hélder” sempre ambicionou ser cantor. Por isso, e pelos seus próprios meios “fez acontecer”.

“Compus as minhas letras, procurei um estúdio onde fizeram-me os instrumentais das músicas e gravamos. Procurei depois um serviço gráfico e um bom fotografo para fazer a capa do disco. Paguei do meu bolso por todo o serviço e foi desta forma que consegui fazer um álbum”, conta Mano Hélder.

“Dama bonita” é a joia da coroa do trabalho de “Mano Hélder” é também o single do álbum.

“ A letra da música conta a história de alguém que se apaixona e que não se cansa de elogiar a pessoa amada” , explica o cantor dizendo ainda que é com esta música que espera “explodir” na cena musical das ilhas.

“É com essa música que espero levar o mais longe possível a promoção do meu disco”, conclui.

Num olhar sobre a música que é feita atualmente no país, “Mano Hélder” garante que existem muitos bons cantores e talentos. No entanto, acredita que falta um maior investimento do Estado, mas sobretudo do setor privado nesses mesmos talentos.

O conhecido “Hayton Dias” é uma inspiração, mas são os passos dos “Calema” que Hélder quer seguir já que no seu entender são os que conseguiram ir mais além.

Kizomba é o seu estilo preferencial, mas afirma que não se resigna a apenas um estilo musical. O vídeo clipe de “Menina Bonita” que promete ser o novo “hit” na boca dos são-tomenses sai brevemente.

Brany Cunha Lisboa

Contactos para apresentações e espetáculos “Mano Hélder”

Telefone: 914678150

https://www.facebook.com/hederBOMJESUS?fref=ts