UDRA na rota de Operários na Taça de STP

A UDRA de Angolares venceu os Dinamicos de Folha Fede, por 6 x 0, na partida da meia-final da Taça de São Tomé e Príncipe. A hegemonia da UDRA ficou evidente desde os primeiros minutos de jogo, com o Campos a abrir o activo logo aos cinco minutos. A Folha Fede perdida no campo, voltou a encanixar o segundo tento, quando estavam decorridos 18 minutos, desta vez o autor foi o Kley. Com este cauldal, percebia das bancadas que o coloso do sul não iria parar por aí com a sua irreverência, e o Iniesta confirmou este prenúncio aos 43, fazendo 3-0, resultado com que as equipas foram para o descanso. Na etapa complementar o “ terror” contiunou, com Gando, 65, Osvaldo, 80, e Adlson, 90+2, a aumentarem o sofrimento dos forasteiros. O adversário da UDRA na final da Prova Rainha será o Operários do Príncipe, que bateu na outra meia, o Sporting, por 1-0. A final será disputada no dia 21 do mês em curso, no 12 de Julho.

Gil Vaz