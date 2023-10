Porto Real conquista Taça de STP com vitória (6-0) ante Amadora

O Porto Real da Região Autónoma do Príncipe venceu o troféu pela segunda vez, e a Amadora de Agostinho Neto participou pela primeira vez no jogo mais importante da prova (Finalíssima).

O Porto Real conquistou este domingo a Taça de São Tomé e Príncipe ao vencer o Amadora de Agostinho Neto, por 6-0.

No Estádio Nacional 12 de Julho, os azuis e brancos do Príncipe chegaram ao descanso a vencer por 3-0, depois uma entrada atabalhoada.

Na etapa complementar o conjunto Regional entrou com outra postura, e na falta de experiência e do argumento do adversário, aproveitou para dar outra cor ao marcador, que terminou em 6-0.

Os golos da vitória foram apontados por Negrito (32), Emerson (41), Kecy (45+4), Jaimilson (46 e 79) e Achô (81).

O Porto Real conquistou a segunda Taça de São Tomé e Príncipe, e Amadora de Agostinho Neto, na primeira aparição na Finalíssima da prova, ficou com o título de “finalista vencido”.

Martins dos Santos