6 de Setembro vence Porto Real por 4-0 e conquista a Supertaça

A equipa campeã em título entrou com tudo neste jogo da supertaça diante do Porto Real da região autónoma do Príncipe, que jogava em casa.

O primeiro golo da partida foi apontado por Tavarinho num remate cruzado sem hipóteses para o guarda redes do Porto Real.

Minutos depois, Tavarinho voltou a marcar, num golo de belo efeito. O médio da equipa militar, à entrada da pequena área tirou o adversário do caminho e picou o esférico, de forma subtil, para o fundo das malhas.

Na segunda metade voltou a vincar a supremacia do 6 de Setembro. Wilton passou facilmente sobre o central do desportivo de porto real e fez o terceiro tento para a equipa comandada pelo técnico Eduardo Malé.

Uma má abordagem ao lance do guarda-redes do porto real esteve na origem do quarto golo do 6 de Setembro, outra vez apontado por Winton que também bisou na partida.

No tapete sintético do estádio regional 13 de Junho a equipa militar aplicou chapa 4 a equipa de Porto Real e venceu a Supertaça.

O 6 de Setembro entra com o pé direito na nova época futebolística do arquipélago e deixa boas indicações para o arranque do campeonato.

José Bouças