“Chica”: Primeira mulher na equipa técnica da selecção nacional

Francisca Leal “Chica” é a eleita pelo seleccionador nacional, Gustavo Clemente, para ocupar a vaga de adjunto na selecção, após a saída do Edson Bragança.

“Chica” será um nome a reter durante os confrontos com os Camarões, na primeira pré-eliminatória no caminho ao CHAN, prova africano das nações interno, a decorrer no Quénio-2018.

A técnica de 38 anos, até agora na equipa técnica do Sporting de São Tomé, desde Maio de 2016, bate mais um record no futebol nacional, ao tornar na primeira mulher a assumir o cargo de adjunta doseleccionador , depois de se tornar na primeira a orientar um clube do escalão secundário e tornar na primeira e única instrutora da CAF no país.

Henrie Martins