STP perde por 2-0 e está fora do CHAN 2018

A selecção santomense de futebol, A, foi, este sábado, derrotada pelos Camarões, por 2-0, falhando assim a possibilidade de continuar a discutir um lugar na fase final do CHAN-2018, que terá lugar no Quénia.

Depois da derrota caseira, por 0-2, no embate da primeira mão, tudo para apontava para a eliminação do conjunto santomense, defendiam alguns críticos, posição discordada por seleccionador nacional, Gustavo Clemente, que mesmo em desvantagem, ainda sonhava com uma possível passagem a ronda seguinte.

Os Camarões tentaram desde cedo acabar com optimismo santomense, nos primeiros 15 minutos, mas a jovem selecção não tremeu e restabeleceu o equilíbrio no jogo, embora sempre com sinal mais do adversário, levando o jogo para o descanso, com o nulo no placard, para o descontentamento do público da casa, que já começava a perder um pouco de paciência com os seus jogadores.

Na segunda aparte a turma nacional entrou praticamente a perder, com dois golos no espaço de sete minutos, 53 e 60, deixando cair por terra a reduzida esperança de triunfar e eliminar os “Leões Indomáveis”.

Gustavo sabia que não havia mais nada fazer, a não ser, honrar o nome de que defendiam, São Tomé e Príncipe, por isso pediu muita calma e concentração aos jogadores neste período de turbulência.

E assim foi, com muito sofrimento, os miúdos conseguiram aguentar toda a pressão e sair dos Camarões, com uma derrota, por 2-0.

No final do jogo, que ditou o afastamento da Selecção nacional do CHAN, Gustavo Clemente era um técnico satisfeito, não pelo resultado e nem eliminação, mas sim pela forma como os seus jogares voltaram a encarar de frente o adversário, que a partida já era favorito a vencer esta eliminatória.

Henrie Martins