Iniciativa para a Adaptação da Agricultura Africana às Alterações Climáticas (AAA)

A semanas da COP22, cerca de 20 ministros africanos comprometem-se a reduzir a vulnerabilidade da agricultura Africana face às alterações climáticas

Marraquexe, Marrocos

30 de setembro de 2016

Entre 29 e 30 de Setembro de 2016, cerca de 20 ministros africanos, juntamente com os representantes de organizações internacionais, cientistas e outros especialistas irão participar no evento em Marraquexe (Marrocos) e assistir à Reunião de Alto Nível Internacional, que antecede as negociações da COP22. O objectivo desta reunião passa pela criação de coligações de apoio à Iniciativa para a Adaptação da Agricultura Africana às Alterações Climáticas. Ao todo, estarão representadosquase 30 países.

Uma iniciativa que visa reduzir a vulnerabilidade da agricultura africana face às alterações climáticas

Lançada em Abril de 2016 e impulsionada por Marrocos, a Iniciativa para a Adaptação da Agricultura Africana às Alterações Climáticas teve origem na observação de que a África, a sua Agricultura e Adaptação são apenas marginalmente tidas em conta nas negociações internacionais e disponibilização de fundos climáticos. Mas se por um lado são particularmente vulneráveis às alterações climáticas, estas são também e, acima de tudo, muito importantes para desempenharem um papel relevante no desenvolvimento de soluções.

A Iniciativa AAA pretende agir a dois níveisprincipais:

- A Nível Negocial, de forma a colocar a Adaptação da Agricultura Africana no centro das questões e desafios da COP, obtendo uma distribuição equilibrada dos fundos climáticos para a adaptação e moderação.

- Ao Nível de Soluções, de forma a promover a implementação de projetos concretos e inovadores em termos de gestão do solo, utilização da água na agricultura, gestão dos riscos climáticos e a capacidade de atingir soluções construtivas.

Uma Reunião de Alto Nível para reunir África em torno da Iniciativa para a Adaptação da Agricultura Africana às Alterações climáticas

Cerca de 20 ministros africanos vão estar reunidos entre 29 e 30 de Setembro,em Marraquexe (Marrocos), juntamente com os representantes das mais importantes organizações internacionais (FAO, Grupo do Banco Mundial, Banco Asiático de Desenvolvimento, entre outros), cientistas e outros especialistas. O objectivo desta Reunião de Alto Nível é congregar todas as partes interessadas – seja na área de desenvolvimento agrícola ou no movimento contra as alterações climáticas – em torno da iniciativa AAA. Ao todo, cerca de 30 países vão estar representados nesta Assembleia. Esta é uma oportunidade para partilhar soluções agrícolas e boas práticas, que podem ser aplicadasem todo o continente Africano. A Iniciativa AAA adopta uma abordagem baseada em projectos, que representa formas concretas de financiamento.

Esta reunião assinala também o lançamento da campanha #weAAAre,focadana sensibilização do público e mobilização da comunidade internacional, para agir em favor da iniciativa AAA, no período que antecede a COP22, que será realizada este ano em Marraquexe, entre 7 e 18 de Novembro.

Em termos de implementação, a iniciativa iráabordar a grande dinâmica que está a energizar a cooperação sul-sul, assim como a aproximação que está a decorrer entre os estados africanos, sendo esta uma das prioridades de Sua Majestade, o Rei Mohammed VI.

De facto, a AAA procura servir os interesses africanos, de modo a permitir que o continente se transforme num interveniente-chave para as questões climáticas.

Iniciativa para a Adaptação da Agricultura Africana às Alterações climáticas

www.aaainitiative.org – @AAAInitiative – facebook.com/initiativeAAA

Contactos Media: Tlf: +33 (0) 6 18 85 38 86 – Email: pierre.birot@havas.com