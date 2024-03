Conferência internacional sobre financiamento para a conservação da biodiversidade no Príncipe

Objetivo geral

O principal objetivo desta conferência é apresentar e deliberar sobre as últimas descobertas e abordagens inovadoras de financiamento ambiental para os países em desenvolvimento.

Simultaneamente, a Conferência visa apoiar as partes interessadas nacionais na conceção de um roteiro para aproveitar recursos adicionais para os sectores verde e azul, mitigando os riscos de investimento e orientando o capital privado para investimentos favoráveis ao clima e à biodiversidade.

O evento também oferecerá uma plataforma para contemplar novas iniciativas para aumentar os benefícios da adaptação, preservar as florestas e restaurar os ecossistemas para além dos mercados tradicionais de carbono.

Sob a liderança do Ministério do Ambiente e com o apoio e financiamento do Gabinete do Coordenador

Residente das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e do Banco

Africano de Desenvolvimento (BAD), a Conferência procura:

Fornecer uma visão global das atuais oportunidades de investimento em financiamento verde e azul

sustentável, juntamente com orientações práticas para acelerar novos recursos financeiros combinados.

Explorar as condições favoráveis, tais como o enquadramento político e regulamentar e a assistência

técnica, necessárias para atrair o financiamento ambiental.

Demonstrar como os mecanismos de benefícios da adaptação e os mercados de carbono podem

contribuir para alcançar os objetivos do Acordo de Paris e apoiar uma transição justa e equitativa.

Facilitar oportunidades diretas de criação de redes e sessões entre empresas (B2B) e entre empresas e governos (B2G) entre parceiros, sectores privados e instituições ou investidores nacionais e financeiros.

O leitor tem acesso na íntegra a Nota Conceptual da Conferência internacional sobre financiamento ambiental inovador para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento Sustentável de São Tomé e Príncipe.