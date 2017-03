“ZUNTA MON KU KLOSON” em Portugal

No âmbito da comemoração do dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, a ASDVC – Associação Desenvolvimento Social do Vale do Chícharo em parceria com a MÉN NON – Associação das Mulheres de S.Tomé e Príncipe em Portugal, ACOSP – Associação da Comunidade de S.Tomé e Príncipe em Portugal e ASGUICS – Associação de solidariedade dos Guineenses do Conselho do Seixal realizarão um encontro alusivo ao referido dia subordinado ao tema “ZUNTA MON KU KLOSON” – Juntemos as mãos e coração.

O encontro terá lugar no Bairro Do Vale do Chícharo, vulgo “Bairro Da Jamaica “, Rua 25 de Abril casa nº 5 – Vale de Chícharo 2845 – 166 Amora, no dia 11 de Março, pelas 14:00h, com objectivo de intervir, unir e partilhar saberes e experiências.

