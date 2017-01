Autoridades são-tomenses condoídas com a morte de Mário Soares

O Presidente da República Evaristo Carvalho considerou Mário Soares como herói da liberdade.

Evaristo Carvalho que numa nota de imprensa reagiu a morte de Mário Soares, diz que foi com tristeza e consternação que tomou conhecimento do passamento físico, do homem que segundo o Chefe de Estado são-tomense foi pai da democracia, herói da liberdade e europeísta convicto.

Para o Presidente de São Tomé e Príncipe, Mário Soares deixa um grande vazio na esfera política e social de Portugal.

Por sua vez o Primeiro-ministro e Chefe do Governo de São Tomé e Príncipe, também enalteceu a figura de Mário Soares como democrata e lutador pela liberdade do povo português e do espaço lusófono. Patrice Trovoada recordou que Mário Soares esteve exilado em São Tomé no ano 1968.

O MLSTP, maior partido da oposição, definiu Mário Soares como combatente da luta pela liberdade e pela democracia. O MLSTP diz num comunicado, que Mário Soares esteve exilado durante 8 meses em São Tomé, devido as suas actividades revolucionárias contra o regime de então em Portugal.

Abel Veiga