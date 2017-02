ONU em STP disponibiliza 13 milhões de dólares para 2017

O sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, vai investir este ano mais de 13 milhões de dólares na implementação de projectos que permitem a melhoria da governação, a promoção da coesão social, o crescimento económico e a resiliência.

O Governo são-tomense e Zahira Virani, Representante do Sistema da ONU assinaram na última semana o acordo que permite o financiamento dos projectos previstos para 2017. As três áreas para o ano 2017 estão estimados em mais de 13 milhões de dólares», declarou a representante do sistema das Nações Unidas.

As Nações Unidas e São Tomé e Príncipe assinaram recentemente o programa quadro para ajuda ao desenvolvimento do arquipélago de 2017 a 2021. O entendimento rubricado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Urbino Botelho e por Zahira Virani, implica a implementações dos projectos previstos para 2017. «O sucesso deste plano depende em grande parte de todos e de cada um de forma que no final dos 5 anos possamos anunciar bons resultados», acrescentou a chefe do Gabinete da ONU em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga