Catamarans, Vedetas da guarda costeira, os 30 milhões, e o chinês Sam Pa

São ingredientes de uma caldeirada, alegadamente mal preparada pelo executivo são-tomense, que pretendia lançar as bases da Economia Azul em São Tomé e Príncipe. Desde o ano 2016, que a imprensa internacional relata a história do cidadão chinês Sam Pa, que foi detido na China no dia 8 de Outubro do ano 2015, por suspeitas de corrupção incluindo a lavagem de capital.

Foi detido pelas autoridades chinesas, e a Polícia Internacional, também seguia e segue os passos e os movimentos financeiros do cidadão chinês, que dentre vários nomes que utiliza, é mais conhecido por Sam Pa.

Um homem de negócios, com ligações a Angola, e que segundo a imprensa internacional ostenta uma fortuna avaliada em 9 mil milhões de dólares. É o dono da empresa China International Fund, que o Ministro das Finanças Américo Ramos, a mando do Primeiro-ministro Patrice Trovoada, assinou o acordo de crédito financeiro de 30 milhões de dólares para construção de uma cidade administrativa em São Tomé. O acordo foi assinado no dia 20 de Julho de 2015 a mando do Primeiro Ministro e Chefe do Governo, Patrice Trovoada(Leia o mandato do PM e o teor do acordo -

mandato0001). /acordo0001

3 meses depois Sam Pa foi detido.

A imprensa internacional explica que Sam Pa, lidera um grupo de empresas, através da sua sociedade designada “88 Queensway Group”. É também sócio do grupo “China Sonangol”, que em Março do ano 2016 comprou pelo valor de 18 milhões de dólares, o estaleiro espanhol “Rodman Polyships”. Foi exactamente no tal estaleiro espanhol(na foto), onde foram construídos e exibidos os dois catamarans e 3 vedetas que chegaram ao porto de São Tomé em Fevereiro de 2016. (Fotografia mostra os catamarans e as três vedetas ainda no estaleiro em Vigo-Espanha).

Na altura o Chefe do Governo anunciou ao país, a inauguração da era da economia azul, apesar do país inteiro desconhecer os meandros do negócio. Várias interrogações sem resposta dominaram a mente dos cidadãos mais ou menos lúcidos. Quem comprou as embarcações? O Estado são-tomense? Como é que vieram cá parar? A troco de quê?

O tempo encarregou-se de lançar pistas. Pode-se entender hoje a razão de ser do silêncio do Governo, em relação ao acidente que em Fevereiro de 2017 danificou e por completo um dos catamarans, que operava nas águas gabonesas e que foi baptizado por “Pixi N´Dala”(na foto).

Nem o inquérito que foi mandado abrir, chegou a ser divulgado. Os dados da imprensa internacional deixam claro que o homem forte da empresa que fabricou e enviou as embarcações, está a contas com a justiça, e que a Polícia Internacional, também pode estar a seguir as pistas dos negócios realizados por ele, ou em que o mesmo Sam Pa, esteja envolvido.

O mesmo silêncio é sentido em São Tomé e Príncipe, em torno do crédito de 30 milhões de dólares, que a empresa do Chinês Sam Pa assinou com o Ministro das Finanças Américo Ramos, a mando do Chefe do Governo. No entanto a Empresa China International Fund, com sede em Hong Kong, terá já desbloqueado 10 milhões de dólares a favor do Governo são-tomense, para a construção da cidade administrativa. Isso mesmo garantiu aos deputados da nação, o primeiro-ministro Patrice Trovoada numa das sessões da Assembleia Nacional, em Dezembro de 2016.

Mas, as obras da cidade administrativa nunca iniciaram. O executivo não tem conseguido dar explicações mais detalhadas ao público, sobre o importante crédito financeiro concedido pela empresa de Hong Kong, e que pode dar sentido ao slogan “ Vamos Avançar”.

Tudo indica que os detalhes da imprensa internacional, a volta da detenção e investigação contínua dos negócios realizados pelo cidadão chinês, que usa mais de 5 nomes, justificam o silêncio das autoridades nacionais. Pois, pode ser que a polícia internacional esteja também a seguir o cheiro dos movimentos financeiros que a empresa de Sam Pa realizou nos últimos tempos.

Abel Veiga