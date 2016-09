Téla Nón em Marrocos no grupo da imprensa líder de África

A partir de hoje sábado 3 de Setembro o Jornal Téla Nón e outros órgãos de comunicação social africanos considerados líderes pela COP22, participam numa digressão pelo Reino de Marrocos no quadro da 22ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP22), que será realizada na cidade de Marraquexe-Marrocos de 7 a 18 de Novembro deste ano.

Convidado pelo departamento da ONU que participa na organização do COP22, o Téla Nón e o Jornal Vitrina representam São Tomé e Príncipe, nesta digressão pelo Reino Marroquino, que começou na manhã de 3 de Setembro em Casablanca. Maraquexe e Rabat serão outras paragens da visita dos jornalistas africanos durante os próximos dias.

Segundo a organização o evento pretende «a aumentar a notoriedade e sensibilizar a comunidade de media Africanos sobre as questões COP22, através da sua participação numa sessão da Academia COP: uma série de reuniões com membros da comissão de direcção COP22, da Comissão Inter-ministerial e de especialistas em alterações climáticas».

Mais ainda «oferecer a oportunidade dos médias Africanos para participarem em importantes reuniões relacionadas com as alterações e mudanças climáticas e no Fórum de Defesa, que terá lugar no dia 7 de Setembro de 2016 em Skhirat».

Os próximos dias serão de descoberta permanente para a imprensa africana. « visitar a cidade de Marraquexe e Bab Ighli, onde a conferência COP22 irá decorrer, bem como a central solar Noor em Ouarzazate».

Mudanças climáticas é assunto candente da actualidade mundial e domina a atenção dos órgãos de comunicação social líderes em África, reunidos deste esta manhã em Casablanca.

Abel Veiga em Casablanca / Marrocos