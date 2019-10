BDEAC recomenda a criação de um fundo comunitário na África Central

Esta sugestão do Banco de Desenvolvimento dos Estados da África Central (BDEAC) vem na sequência de constatações de que a dificuldade das pequenas e médias empresas na mobilização de recursos adaptados a criação e desenvolvimento da startups, um dos principais pilares da digitalização e diversificação económica.

No final do encontro em Malabo especialistas da administração publica, regionais e sub-regionais , centros de pesquisas, sector privado, universidades representando os países da Comunidade Económica dos Estados da África Centra fizeram varias recomendações, entre elas :

Acelerando a diversificação económica através da economia digital , foi instado aos estados membros a integra-las as visões nacionais a estratégias de desenvolvimento garantindo uma melhor coerência com as restantes politicas macroeconómicas e sectoriais.

Igualmente desejam a implementação mais rapidamente possível a Declaração de Brazaville de 2016 estabelecendo um Roaming sub-regional , incluindo TIC e a União Internacional de Telecomunicações.

A criação de um Hub sub-regional e tecnologia digital também consta das recomendações saídas da trigésima quinta sessão do comité intergovernamental de Altos funcionários e Especialistas da Africa Central sob lema : Transformaçao Digital e diversificação Economica na Africa Central.

Congo, Brazaville, será o próximo a acolher a trigésima sexta sessão do CIE da CEA em 2020, desta vez sobre o ‘ O ensino superior, mudança nos padrões de trabalho e tecnologia avançou o director sub-regional da CEA para Africa Central ,António Pedro.

A economia digital é mundialmente reconhecida como vector de crescimento, produtividade e competitividade das empresas, organizações e países . o seu carácter transversal permite impacto em todos os sectores da vida económica ,social e cultural. Primeiramente importa definir este conceito para depois explorar o seu âmbito de aplicabilidade.

Sónia Lopes -Enviada do Jornal Téla Nón