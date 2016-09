PNUD investe 6 milhões de dólares para preservar a biodiversidade em STP

Está elaborado o novo projecto de conservação da biodiversidade e uso sustentável dos ecossistemas florestais, para São Tomé e Príncipe. O documento que foi apresentado e validado na quinta – feira, pretende ser decisivo na melhoria da biodiversidade, travar a degradação das Florestas de São Tomé e Príncipe, e transformar os parques naturais num activo gerador de rendimento para as comunidades.

Com financiamento de 6 milhões de dólares, o projecto partilha o valor em duas frentes. 3 milhões para a conservação da biodiversidade e outros 3 milhões para combater a degradação da terra.

Na apresentação do projecto, Carlos Albuquerque, consultor do PNUD que elaborou o projecto, reforçou a ideia de que tem-se que por fim ao abate de árvores no país. «Temos que acabar com o abate das árvores. Este projecto tem uma linha de criar viveiros, feitos aqui, para repormos as árvores que estão a ser abatidas ilegalmente», declarou.

As grandes empresas de exploração agrícola como Agripalma, Satocao, e as cooperativas agrícolas, serão envolvidas no processo de criação de viveiros para repor as árvores de sobra nas áreas de produção do cacau e café. Elemento importante segundo Carlos Albuquerque para manter a boa qualidade do cacau e café de São Tomé e Príncipe.

Acções de sensibilização das comunidades serão implementadas de forma intensa para mudar a mentalidade. No entanto, até que os viveiros se transformem em árvores, a alternativa para evitar o contínuo abate de árvores, passa pela importação de madeiras. «Vamos lançar estudos para na bacia do golfo da Guiné encontrar alternativas em países que já estão a exportar madeira e certificada. Vamos buscar madeiras em toros ou pranchas e vamos recuperar as antigas serrações em dois ou três sítios de São Tomé e na Ilha do Príncipe, para tratar a madeira e oferecer as comunidades num preço mais competitivo», explicou o consultor.

O projecto financia o processo de importação das madeiras, para garantir a sustentabilidade do ecossistema nacional. Madeira é a principal matéria-prima na construção civil em São Tomé e Príncipe. Consequência do abate contínuo muitas espécies de árvores que produzem madeira de alta qualidade estão em fase de desaparecimento.

O projecto vai investir forte para diminuir o ruído das motosserras no país.«Uma das ideias da criação das serrações é podermos vir a ter os operadores de motosserras a trabalhar nas serrações. Não podemos aceitar a desculpe de que as pessoas têm que levar o pão para casa, por isso fazem mal a algo que é de todos. Vamos envolver os operadores de motosserras nestas serrações. Assim saberemos o que está a ser cortado, como e quando e evitar estragar tanta madeira como se faz», concluiu Carlos Albuquerque.

O Director das Florestas que marcou presença na cerimónia de apresentação do Projecto, reconheceu que a instituição não tem tido controlo sobre o abate ilegal das árvores, por falta de meios e de pessoal devidamente treinado e equipado. Segundo o director, o novo projecto vem assim em boa hora.

2017, é o ano em que começa a ser executado o projecto para conservação da biodiversidade e uso sustentável dos ecossistemas florestais, avaliado em 6 milhões de dólares.

Abel Veiga