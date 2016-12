Gastão Ferreira reeleito líder do SIMPRESTEP

O sindicato dos professores e educadores de São Tomé e Príncipe, (SIMPRESTEP), realizou no último fim de semana o seu congresso, e a maioria dos professores reconduziram Gastão Ferreira, no cargo de secretário geral do sindicato.

Após 6 anos a frente do sindicato que congrega a classe docente de São Tomé e Príncipe, Gastão Ferreira viu a sua liderança renovada num período em que a organização sindical vive grande turbulência interna. No congresso do último sábado, a ala dos professores que contesta a liderança de Gastão Ferreira, se manifestou de forma ruidosa durante a reunião magna.

O líder sindical reeleito, considera que a imagem e o bom nome do Sindicato dos Professores e Educadores foi posto em causa, nos últimos anos, e que a reconstrução do SIMPRESTEP, é a sua grande missão no novo mandato.

Abel Veiga .