Greve paralisa sistema de justiça

Os funcionários dos tribunais e do ministério público, avançaram na quarta – feira para uma greve por tempo indeterminado. Reclamam pela actualização dos salários conforme define a lei que regulamenta o poder judicial, e melhoria das condições de trabalho.

Segundo o responsável sindical, durante as negociações que se arrastam desde 2016, os conselhos de administração dos Tribunais e do Ministério Público reconheceram os direitos dos trabalhadores, mas não conseguiram regularizar a situação.

Para os grevistas Justiça tem que imperar nos Tribunais. «Estamos na casa da justiça. Não se pode cumprir a lei para uns e esquecer dos outros. Temos que cumprir na íntegra o que está na lei», referiu o líder sindical dos funcionários dos tribunais e do ministério público.

O sistema de justiça, que praticamente não funcionava, acaba agora por paralisar de facto. A falta de condições de trabalho é gritante. «Temos necessidade urgente de uma viatura adequada para condução dos reclusos a cadeia central», reclamou o líder sindical.

Mais dificuldades. «Temos dificuldades no que tange a uma viatura para diligências relacionadas com capturas embargos ou arrestos. Muitas vezes o funcionário judicial realiza uma acção de embargo na viatura do advogado. Isso não é justo», pontuou.

Sentimento de injustiça reina no sistema de justiça onde os magistrados judiciais e do ministério público receberam do Governo, viaturas topo de gama. «Só queremos o que é nosso por direito. A lei estabelece a percentagem da actualização salarial», reforçou o líder sindical.

A greve na justiça é por tempo indeterminado. O sindicato prometeu garantir serviços mínimos nos primeiros 5 dias de greve. Depois não haverá nada mais até que a justiça seja feita nos tribunais.

Abel Veiga