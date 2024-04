“A greve acabou mesmo, e temos de repor as escolas a funcionar”

A convicção é do primeiro-ministro Patrice Trovoada, após a última reunião com a intersindical da educação. Antes de iniciar na última sexta-feira, mais um périplo internacional, o Chefe do governo disse no aeroporto internacional que a greve na educação que demorou mais de 1 mês, «acabou, pelo menos tendo em conta o que foi o encontro que tive com eles. Acabou mesmo, a greve e temos de repor as escolas a funcionar», frisou.

Segundo Patrice Trovoada a aproximação entre o governo e os sindicatos da educação gerou um acordo.

«O sindicato diz que é um acordo tendo em conta as realidades do país. As partes aproximaram-se naquilo que é possível o governo fazer, e naquilo que é possível o sindicato obter», precisou Patrice Trovoada.

Questionado se foi atendida a principal reivindicação dos professores, o aumento do salário de base, o Primeiro Ministro, respondeu que «não é bem assim….».

Reconheceu, no entanto, o esforço feito pelo executivo que provocou o avanço dos funcionários do sector da educação.

«Felizmente chegamos a um ponto de convergência que representa um esforço do governo tomando em consideração a situação das crianças, e representa um avanço também para os professores, para pôr fim a greve», pontuou.

Sem avançar números que possam reflectir o esforço feito pelo governo, Patrice reconheceu que a abertura de diálogo directo entre o sindicato da educação e ele na qualidade de chefe da administração foi uma ajuda para o entendimento.

«O primeiro-ministro é o mais alto responsável da administração, o sindicato no dia 3 achou que era momento de pedir uma audiência ao primeiro-ministro e eu os recebi».

As escolas, creches e jardins de infância ficaram fechadas durante mais de 1 mês. Uma situação que segundo o primeiro-ministro não põem em causa o cumprimento do ano lectivo.

«Acho que os professores e o ministério da educação estão virados para trabalhar mais, para recuperar o tempo perdido. Pode traduzir num ano lectivo que vai esticar um pouco mais», concluiu.

Abel Veiga