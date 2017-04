Tensão : Polícias saíram das ruas da capital

Nenhum agente da polícia nacional foi visto nas ruas da cidade de São Tomé nesta segunda – feira. A segurança pública ficou entregue a sua sorte. O controlo do trânsito automóvel na capital, por volta das 12 horas, que era assegurado pela polícia nacional, não aconteceu esta segunda – feira.

Nenhum agente da polícia na rua. No entanto por volta das 11 horas populares assistiram um espectáculo insólito nas redondezas do comando da polícia de água grande. Algumas viaturas do Estado que se dirigiam ao local, foram escorraçadas pelos agentes da polícia.

Pelo que o Téla Nón apurou, a “espécie de greve” que a polícia da capital do país pôs em marcha a partir desta segunda – feira, tem a ver com um acidente ocorrido no último fim-de-semana envolvendo uma viatura pertencente ao ex-Presidente Miguel Trovoada e outra viatura de um cidadão comum.

A polícia tomou conhecimento do acidente e ordenou que as duas viaturas fossem conduzidas ao comando localizado no centro da capital, para efeitos de diligências.

No entanto segundo dados, da corporação policial e que chegaram a redacção do Téla Nón, no momento em que a viatura pertencente ao ex-Presidente da República estava a ser conduzida para o comando policial, apareceu uma outra viatura com agentes da Unidade de Protecção dos Dirigentes do Estado, com ordem para recuperar a viatura sinistrada, e guarda-la na guarnição da unidade para-militar que protege o governo e os demais dirigentes do Estado.

Os agentes da polícia nacional que na última semana, passaram por um mau momento, nas ruas da capital, por causa da interpelação e detenção de um militar do exército, sentiram-se mais uma vez desautorizados.

Segundo a fonte policial, por causa desta situação, os polícias acantonaram-se no seu quartel na capital, deixando as ruas entregues a sua sorte. Pelo que o Téla Nón apurou, neste período de “acantonamento policial”a instituição deixou também de atender as queixas ou denúncias de roubo ou ofensas corporais, feitas pelos cidadãos.

Tudo acontece numa altura em que o sistema de justiça também está paralisado.

A fonte da polícia, explicou ao Téla Nón que o Primeiro-ministro Patrice Trovoada reuniu-se com os agentes no comando policial da capital.

Espera-se que o diálogo entre Patrice Trovoada e os polícias, evite o colapso da ordem pública em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga