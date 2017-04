Catamaram Pixi N´Dala desagregou-se

Baía da cidade de Neves no norte da ilha de São Tomé, é palco do último episódio da novela “Cataram Pixi N´dala”. O navio que chegou a São Tomé em Fevereiro do no 2016, para fomentar a Economia Azul, encalhou na Baía de Ana Chaves na capital São Tomé em Fevereiro de 2017.



Após mais de 30 dias à deriva perto do pontão do supermercado CKDO, a embarcação foi arrastada para a zona norte da ilha de São Tomé. Na baía da cidade de Neves, amarrado a uma árvore, o Catamaram acabou por espatifar-se completamente no último sábado.

Antes de trazer o barco para a terra, a tempestade que se abateu sobre o país, sacudiu a embarcação que embateu várias vezes contra o pontão da baía de Neves. Pixi N´Dala desagregou-se por completo.

O casco de fibra, dividiu-se em vários pedacinhos, como ilustra a fotografia que o Téla Nón colheu em Neves. Os pedacinhos que boiavam na baía estão a ser recolhidos e armazenados na antiga empresa EMPESCA em Neves.

O motor também foi retirado dos destroços do navio e se encontra no mesmo armazém.

É o fim da novela “Catamaram Pixi N´Dala”.

Abel Veiga