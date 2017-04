É tema de um trabalho da estudante são-tomense em Inglaterra, Netisa Borges das Neves. É aluna universitária do ensino superior Atlântico Business School, frequenta o curso Gestão Financeira Fiscal, e coloca a disposição do leitor o projeto final para a conclusão do curso, que reflecte a questão da ” Vinda dos Alunos São-tomenses a Portugal”.

Leia o trabalho - artigo-cientifico.-Versão-para-arquivar-.2016-17.Netisa-Borges (1)