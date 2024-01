Estudantes em Cuba pedem socorro ao governo

Havana-Cuba, dezembro de 2023.

Assunto: Solicitação do Pagamento da Bolsa de Estudo aos estudantes santomensesCuba

Por meio da presente, nós estudantes santomenses bolseiros da carreira de Medicina em Cuba, do 4º e 5° ano respectivamente, solicitamos a direção do ensino Superior eCiências e a direção das Finanças, que se digne a prestar uma maior atenção atempadamente no que concerne o pagamento da bolsa de estudo. De recordar que já se passaram mais de oito meses desde o ultimo pagamento e que não é a primeira vez que atravessamos por esta problematica.

Entendemos que o país está passando por uma fase dificil, entretanto enfrentamos uma maior dificuldade e instabilidade em Cuba em estos momentos, situação que tem sido extremadamente dificil de lidar, gerando-nos muito estresse, preocupação e em grande ou pequena medida influenciando negativamente nos nossos estudos.

Para que possamos ter éxito académico e cumprir com a missão que nos foi confiada, é importante que o país cumpra com a sua parte, que nos foi prometida, enviando-nos o pagamento da bolsa no tempo conforme ao mesmo para que ao menos possamos suprir as necessidades básicas de alimentação, higiene e transporte, e desta forma possamos desempenhar melhor a nossas funções como estudantes e futuros professionais da saúde.

De antemão agradecemos a atenção prestada.

Esmael Vaz De Oliveira

Rossard Neto Da Silva

Vanessa Trindade

Estudantes santomenes bolseiros em Cuba