AFONSO VARELA – ministro descarrilado!

Afonso Varela, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e segundo homem do Governo, responsável pela Comunicação Social e pelas relações com o Parlamento, abriu o noticiário das 20h, no dia 8 do corrente mês, para reclamar contra a visita de deputados da oposição ao Hospital Dr. Ayres Menezes. Até aqui tudo bem; é um direito que assiste ao Governo, por via de um seu representante, como assiste igualmente à oposição, nomeadamente parlamentar, reclamar contra situações que lhes pareçam menos corretas, injustas, ilegais ou ilegítimas.

Basta atentar no artigo 7º da nossa Constituição Politica, que estatui como um dos seus fundamentos e objetivos, e sob o epíteto “Justiça e Legalidade”, que “O Estado de Direito democrático implica a salvaguarda da justiça e da legalidade como valores fundamentais da vida colectiva”.

Varela fez questão de apontar o dedo ameaçador ao PCD – Partido de Convergência Democrática, acusando-o acintosamente, por diversas vezes, em primeiro lugar, e ao MLSTP e UDD. Ele queria decerto lançar a sua mensagem: “cuidado com esses SENHORES DO PCD, eles são poucos no Parlamento, mas são muito perigosos, são os nossos (do ADI, claro) principais inimigos; por isso queremos asfixia-los política e economicamente e dar cabo deles, por todos os meios e a todo o custo”.

Confesso que, se fiquei indignado pelo conteúdo, ainda mais fiquei pela sua atitude.

Vamos por partes:

1 – DO CONTEÚDO

O conteúdo foi fraco de mais, para alguém com o nível intelectual do jurista Varela, que conheço bem neste aspecto, pois com ele trabalhei de perto durante vários anos, particularmente no início do chamado dossier petróleo de STP. Dele tem que se exigir mais, muito mais, do que a mera prestação de um serviço de baixa qualidade ao seu patrão/chefe (o Primeiro Ministro).

Ao afirmar que “os grupos parlamentares em termos de lei não têm direito de ir visitar nenhum serviço público”e ao classificar tal ação como violação das regras da República, pergunta-se:

O que quer/quis dizer e o que pretende o senhor ministro, sabendo que ele não invocou em defesa da sua tese qualquer argumento ou disposição legal? Que normas em concreto foram violadas pelos ditos deputados?

Será um mero argumento de autoridade, em Estado de Direito Democrático, constituindo assim mais uma acha palpável, que alguns senhores e donos do ADI pretendem lançar contra o sistema democrático, que tanto custou ao povo de São Tomé e Príncipe conquistar, e em particular, a alguns de nós, que nunca viramos a cara à luta e, com sacrifícios pessoais, demos o corpo ao manifesto? Convém aqui frisar que em Estado de Direito Democrático, não há lugar a argumentos de autoridade, mas sim a prevalência do PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, sempre!! (Artigo 7 - Justiça e Legalidade)

Será que o Governo do ADI e os seus deputados já fabricaram, orgulhosamente sós, uma Constituição só deles, entre eles e para eles?

Não gostaria de correr o risco de ser fastidioso e entrar numa disputa de argumentos jurídico-constitucionais; todavia não posso deixar de apresentar, a título de esclarecimento aos leitores não juristas ou menos esclarecidos nesta matéria de especialidade, algumas normas legais, que lhes permitirão uma razoável ou mais completa compreensão do assunto em discussão.

A Constituição que conheço e está em vigor, aprovada em 1975, com as alterações subsequentes, designadamente a última, pela Lei 01/2003, consagra inequivocamente e de forma genérica (arts. 94 a 97) os poderes, deveres, direitos e regalias dos deputados, e remete para leis especificas a sua regulamentação, nomeadamente, o Estatuto dos Deputados, art. 12 e 15; e Regimento da Assembleia Nacional, art. 17, 18.

Na sua áspera apreciação, esqueceu-se o ministro de explicar que existe uma regra chave a ser rigorosamente respeitada no relacionamento entre os órgãos de soberania, a saber, o princípio da separação e da interdependência de poderes, sem esquecer a hierarquização que a própria Constituição estabelece, ao adotar no seu texto um certo (e não um outro qualquer) encadeamento e tratamento sequencial dos órgãos de soberania.

Por outro lado, esta Lei fundamental fixa no art.º 97, alínea k), como competência da Assembleia Nacional, “Apreciar e aprovar o Programa do Governo e controlar a sua execução; e na alínea p) “Vigiar o cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os actos do Governo e da Administração;

Já em sede de regulamentação desses poderes, deveres, direitos e regalias, o Estatuto dos deputados estatui no art. 12:

(1) São garantidas aos Deputados condições adequadas ao eficaz exercício das suas funções, designadamente ao indispensável contacto com os cidadãos eleitores.

(2) Todas as entidades públicas estão sujeitas ao dever geral de cooperação com os Deputados no exercício das suas funções ou por causa delas.”

(3) Os serviços de administração central ou dela dependentes devem facultar aos Deputados condições para o exercício do mandato, nomeadamente fornecendo os elementos, informações e publicações oficiais solicitadas e facultando sempre que possível instalações para reuniões de trabalho, desde que tal não afecte o funcionamento dos próprios serviços.

Acresce a estas normas o art. 15º dizendo que os Deputados gozam ainda das regalias de “Livre trânsito, considerado como livre circulação em locais públicos de acesso condicionado, mediante exibição o cartão especial de identificação”;

Perante esta panóplia de normas, mal se compreenderia, que alguém continuasse a defender, como disse o ministro, que “Os grupos parlamentares em termos de lei nãotêm direito de ir visitar nenhum serviço público…”.

Essa afirmação é, de resto, amplamente contrariada pela prática reiterada dos senhores deputados.Quem não se lembra de ter visto e ouvido, inúmeras vezes, na TV e nas Rádios deste país, visitas de membros do Parlamento ao Hospital Dr Ayres de Menezes e outros sectores da Administração central do Estado?

2 – Da atitude do senhor ministro

Com cara de poucos amigos e olhos esgazeados; querendo mostrar autoridade, que não tem, o ministro Varela, tentava a custo manter um ar de calma aparente; porém, foi-se atraiçoando à medida que se exprimia, tornando-se progressivamente inconveniente, presunçoso e atrevido. Ele que estava cioso (zeloso) do seu poder de aparente superministro, zangou, barafustou, vergastou, esgrimiu argumentos pouco claros e nada convincentes para a sua causa, e até prometeu castigo (palmatórias???) aos deputados da oposição. Estes que se cuidem, pois “eles serão responsabilizados por isso”, asseverou o ministro.

O ministro resvalou, escorregou, perdeu as estribeiras e acabou descarrilado.

Até parece que o homem está mesmo convencido que é o chefinho(Chefe é o outro, não vá a concorrência correr mal para ele) até dos deputados. Ele distraiu-se e ter-se-á esquecido, por momentos, que no nosso sistema constitucional de cariz semi-presidencialista, é o Governo quem presta contas à Assembleia Nacional, e não o contrário.

Ao pretender agir com autoridade, demonstrou autoritarismo .

No afã de reagir apressado e punir os “indisciplinados deputados”, o ministro nem estudou convenientemente a lição, convencidos que estão os homens do poder, que já tendo o controlo de todo o poder formal (com fraude ou não…isso não conta para eles), não é necessário dar satisfação aos outros…Puro reflexo de mentalidade totalitária e antidemocrática!!!

Mas o senhor ministro enganou-se rotundamente, como irá enganar-se ainda muitas vezes. O povo santomense, através dos seus lídimos filhos e cidadãos patriotas e verdadeiros nacionalistas, sempre estiveram, estão e estarão atentos e prontos, para mais uma fase da luta pela sua libertação de chefes e dirigentes demagogos, populistas, corruptos e malfeitores de qualquer estirpe.

A primeira questão que se me colocou, ao ouvir e ver a entrevista, foi:

O que se passa com Varela? Será o mesmo Varela que eu conheço/nós conhecíamos, ou um outro desconhecido?

O que eu conheço/conhecíamos é (era) um jurista capaz e competente, estudava a lição, fazia o trabalho de casa antes de vir a público; era um homem razoável, aprazível, tolerante, com quem se convivia facilmente, independentemente das nossas diferenças de ideias políticas ou outras.

É opinião generalizada que este Varela (que vimos na TV) aparenta ser um homem socialmente crispado, mesmo em relação aos que eram seus amigos ou conhecidos de perto, algo “inchado”, aparentando bastas vezes uma pele que não é a sua.

Caramba! O que mudou entretanto? Ser titular de um cargo ministerial, será suficiente para tal metamorfose, num país com tanta inflação de ex- ministros, ex-deputados e ex-quase tudo? Duvido que haja no mundo algum país que nos suplante em matéria de ex-titulares de cargos ministeriais.

Ou será pela frustração contida de ser, em termos de tempo material efetivo, o Primeiro Ministro de facto, (já que o Primeiro Ministro formal vive mais fora do que dentro do país) e não ter as compensações nem o reconhecimento público compatíveis (!?).

Em todo o caso, este poderá ser configurado como exemplo perfeito de até onde pode levar o excesso de zelo.

No afã de agradar ao CHEFE, cujas instruções, presumo, eram no sentido de que “há que dar uma lição exemplar a essa oposição insubordinada, há que colocar esses gajos no seu devido lugar”, o ministro foi muito além do razoável.

Lá saberá ele porquê vergar-se tanto; quiçá, para não perder as benesses e “honrarias” que só eles conhecem em concreto, mas que todos supomos que, por não serem transparentes, não são com certeza de fonte digna de fé ou confiável.

Caro Varela, tudo nesta vida social, que estamos em boa parte forçados a compartilhar, tem um limite e deve obedecer a princípios básicos de sã convivência, boa fé, cordialidade, respeito pelo próximo, boa educação caseira, promoção da paz, dentre outros.

FINALMENTE, cabe ainda realçar a afirmação/acusação do ministro …”que o PCD não é capaz de assumir a autoria de uma manifestação”, alegadamente convocada e organizada por um grupo de cidadãos, em pleno gozo de direitos constitucionalmente garantidos a todos os cidadãos.

Como um dos membros fundadores do PCD e atualmente, um dos seus vice-presidentes, só posso dizer, em jeito de resposta breve, que o Varela, ou não estava em si no momento em que fez tal afirmação, o que seria muito grave, ou fê-lo, sabendo que estava a tentar ludibriar os incautos, o que seria ainda mais grave.

Pois o Varela sabe, enquanto dirigente político, ministro e cidadão, que, independentemente do posicionamento que cada um possa ter, o PCD tem já um legado histórico de demonstração de coragem, abnegação e patriotismo dos seus militantes e dirigentes, que pessoas como ele não têm e nunca tiveram legitimidade para por em causa. Aliás não me parece que alguém possa legitimamente e com um mínimo de seriedade, por em causa este legado factual inegável, sendo certo que foi o PCD, com todos os seus erros e omissões (somos humanos), ao longo dos tempos, que conduziu a luta política pelas mudanças democráticas, que culminaram em Janeiro de 1991, neste país; e posteriormente, enquanto Governo, concebeu, implementou e materializou, nesta fase, com o concurso da oposição democrática, as mudanças que hoje conhecemos nos diversos domínios político-institucional, económico, financeiro, cultural, etc.

Que eu saiba, o PCD nunca foi acusado de falta de coragem. Isso só pode acontecer em mentes desconhecedoras, ou com o intuito de provocação e má fé.

De resto, quem é o Varela e o que é que já demonstrou como homem de coragem, neste país ou fora dele, para estar a mandar bocas sobre as capacidades do PCD de organizar manifestações? Que me informe quem sabe. De resto, o PCD não recebe lições de coragem, patriotismo ou de nacionalismo, por parte de pessoas tais como Afonso Varela.

É manifesto que o seu objetivo era, com esse expediente, conseguir a desmobilização de cidadãos, que estariam disponíveis a participar na dita manifestação. No que foi reforçado pela acção do Ministro daDefesa e Ordem Interna, que declarou no mesmo dia, em entrevista à TVS, ter convocado os cidadãos organizadores, para os advertir pessoalmente sobre eventuais consequências da manifestação. Esse procedimento demonstra que a mentalidade totalitarista subsiste de forma preocupante, e está a ser reforçada, a cada dia que passa, ao nível do partido do Governo.

Não espanta pois, que o Primeiro Ministro Patrice Trovoada, seguindo à risca a mesma estratégia, retomou o slogan, igualmente na TVS e já na noite de 10 de Fevereiro, segundo o qual, o PCD e outros partidos com assento parlamentar organizaram a referida manifestação. Quero deixar claro que, qualquer afirmação neste sentido, relativa ao PCD e à sua Direção, venha donde vier, constitui uma mentira descarada e sem qualquer fundamento.

Para fraseando o ministro Varela “estamos num país democrático e ninguém está acima da lei”.

No contexto em que tal afirmação foi proferida, pela boca de um jurista experiente e segundo homem do Governo, estou em crer que o ministro estaria (conscientemente ou não), em primeiro lugar, a enviar uma mensagem para dentro do seu próprio partido e Governo, sabendo-se que este Governo é useiro e viseiro no cometimento de irregularidades e ilegalidades de toda a espécie. Já que ele não tem nem coragem nem conveniência em faze-lo de forma aberta, essa poderia ser uma oportunidade única, embora indireta, de o fazer.

Em todo o caso, espero que o ministro Varela e o seu Governo, passem a ser mais coerentes com este princípio muito caro ao Estado de Direito democrático, aplicando-o e ajudando a aplica-lo nas suas próprias hostes, a todos os níveis: Presidência da República, Governo e Parlamento. Ele prestaria por essa via um melhor serviço à Nação santomense e faria jus com maior propriedade à função que ocupa.

Um bem haja a todos os cidadãos santomenses e a todos os amigos de São Tomé e Príncipe.

Olegário Tiny

(Jurista e consultor)