Vagatura ou não do cargo do PR na Constituição de STP

Antes de entrar na discussão deste assunto, hoje candente na política constitucional santomense, aconselho a leitura atenta do texto legal que se segue:

Código Civil Português (em vigor em STP) –art.º 9º (Interpretação da lei)

A interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada. Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso . Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados.

Tenho acompanhado com particular atenção o debate em torno da questão relativa à prorrogação ou não do mandato do PR, à luz da Constituição em vigor em STP. Pude ler, dentre outras, opiniões jurídicas dos senhores Drs. Agostinho Fernandes e H. Medeiros e ouvi na TVS a opinião do Dr. Fortunato Pires. Mais recentemente (ontem 19/08/2021) li um texto do Dr. Carlos Semedo em sentido oposto aos demais, defendendo a existência de vagatura, nos termos do art. 79 nº1. Devo frisar que as respectivas argumentações merecem o meu aplauso, pela sua qualidade e pelo contributo que aportam a este debate, que vem marcando a nossa actualidade politica.

Considero no entanto que, não obstante a qualidade analítica, qualquer delas peca pela conclusão: as duas primeiras, por darem um “salto no escuro”, o que é perigoso; o posicionamento do ilustre Dr. F. Fortunato Pires visa, sem se ater à conclusão que me parece mais na “lógica” e conformidade constitucional, vai além disso, em busca de uma solução conciliatória (o que não é em si de modo algum negativo, todavia evitando/fugindo a todo o custo à clarificação do posicionamento mais consentâneo com o texto constitucional e a “intenção” do legislador; ele não diz de forma inequívoca se estamos ou não, no presente, perante uma situação de vagatura, embora me pareça que o diz de forma implícita.

Resulta daí a necessidade de trazer ao grande público a minha reflexão sobre esta questão, pela sua seriedade e dimensão, pela contribuição para um certo caos que vêm provocando algumas intervenções mais políticas que jurídicas,e pelas paixões inflamadas que vêm suscitando na sociedade santomense e mesmo além fronteiras. A este último propósito ouvi igualmente uma intervenção de um comentador político na RDP África, pretendendo com um certo “ar” doutoral, fixar doutrina sobre a Constituição santomense.

Dito isto, cabe-me dizer como se segue:

A interpretação das normas jurídicas está sujeita às regras bem definidas pelo Código Civil, nomeadamente no seu artigo 9º, cuja leitura, sobretudo dos não juristas, é fundamental para estarem em condições de acompanhar a presente reflexão. .

Dessa leitura destacam-se alguns elementos fundamentais, a saber:

a letra da lei ,

, o pensamento do legislador ,

, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e

em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada

Sem perder de vista o alcance geral, passo a destacar fundamentalmente os dois primeiros: a letra da lei e o pensamento do legislador.

A letra da lei – Reza expressamente o artigo 79, n.º1 da Constituição da RDSTP que “O Presidente da República é eleito por cinco anos.” E mais não disse!!!

E para colmatar esta situação, face ao princípio da continuidade institucional, acrescenta a Constituição, no Artigo 87º, nº1 (Substituição interina) – que “durante o impedimento temporário do Presidente da República, bem como durante a vagatura do cargo até tomar posse o novo Presidente eleito, assumirá as funções o Presidente da Assembleia Nacional ou, no impedimento deste, o seu substituto.”

Nada mais é dito no tocante à duração do mandato, que possa permitir concluir com razoável responsabilidade, que o mandato do PR deve prolongar-se automaticamente. Não vi em nenhuma dessas intervenções qualquer argumentação, com base no texto da lei ou na intenção do legislador , mas apenas reflectindo interesses, conveniências e estratégias político partidárias.

O pensamento do legislador – este elemento tem a ver com a intenção que o legislador teve aquando da produção do diploma em apreço; ou seja: queria ou não que o mandato fosse prolongado automaticamente? Se queria, porque não o disse de forma expressa?

Porque teria o legislador preferido referir, sob a epigrafe “substituição interina”, que em casos de impedimento, tanto temporário como definitivo (vagatura), quem substitui o PR é o Presidente da Assembleia Nacional?

Será por esquecimento ou distracção?

É muito pouco verosímil (provável) que assim seja, quando em situações semelhantes em outros órgãos de soberania, a respectiva legislação estatui de forma expressa o prolongamento do mandato, até a posse do seu substituto eleito. Por outro lado, são sobejamente conhecidos outros textos, em termos de legislação comparada, em que o referido mecanismo é textualmente consagrado.

Isto significa que o legislador, sabendo que existe no nosso sistema jurídico essa solução em situações similares (estou a falar de impedimento definitivo, como o é o TERMO/FIM DO MANDATO), não a adoptou PORQUE NÃO A QUIZ ADOPTAR. Chamo aqui a atenção ao nº 3 do art. 9 do Código Civil … “…Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados”.

Este n.º 3 significa que nenhum intérprete, ninguém está autorizado a substituir-se ao legislador, inventando soluções que este se escusou a adoptar.

Resta dizer algumas palavras sobre o conceito de VAGATURA = VACATURA:

Dicionário Jurídico – Maria Chaves de Melo

Vagatura – o mesmo que vagância ou vacância ( vacancy ) = estado da coisa, lugar ou cargo que não está ocupado.

Vacância do cargo – condição do cargo ou emprego que se encontra à espera do titular.

Black’sLawDictionary (considerado o melhor dicionário jurídico na língua Inglesa).

Vacancy (para um servidor público) – (tradução) … O tempo durante o qual um cargo, um posto, um lugar está desocupado, "vago".

Um cargo, posto ou lugar que esteja desocupado, "vago".

Embora o termo se refira, de vez em quando, a um cargo, posto ou emprego que esteja desocupado, "vago", a referência mais comum refere-se a um cargo, posto ou emprego não preenchido/não ocupado, ainda que temporariamente .

ALGUMAS CONCLUSÕES:

Do ponto de vista jurídico legal:

É indubitável que o legislador constitucional fez duas opções :

A primeira foi fixar o mandato do PR em 5 anos, nem mais um dia .

. A segunda é que fixou como seu substituto o Presidente da Assembleia Nacional.

Perante tais opções resulta claro que existe vagatura imediatamente após os 5 anos de mandato, ou seja no dia seguinte ao término do mandato.

Do ponto de vista POLÍTICO OU DE CONVENIÊNCIA POLÍTICA,

os actores políticos poderão concertar-se em busca de soluções consensuais, desde que

sejam respeitados os limites que a lei impõe e as opções jurídicas consagradas,

O que é óbvio hoje é o sentimento de aversão/ódio que o ADI e os seus apoiantes nutrem em relação ao Presidente da Assembleia Nacional, sendo este o móbil de toda a confusão e argumentações sem quaisquer fundamentos constitucionais. Pretendem obter por expedientes políticos aquilo que a Constituição e as leis da República não lhes permite.

O MLSTP por via do último comunicado da sua CP, embora por motivos diferentes (de mera conveniência politica) decidiu seguir os mesmos passos de dança. Porém, perante o imbróglio e caso ainda queiram todos os contendores cumprir os preceitos pertinentes da nossa lei mãe, julgo que apenas lhes resta um único caminho, que implica negociação:

Substituição do PR pelo Presidente da AN, nos termos do artigo 87º.

Caso haja razões sérias , verificáveis e declaradas pelo Tribunal Constitucional , para a declaração de impedimento do Presidente da AN, então este seria substituído por um dos vice-presidentes da AN.

, , para a declaração de impedimento do Presidente da AN, então este seria substituído por um dos vice-presidentes da AN. Caso não, teria de ser aquele o substituto. Note-se que segundo a doutrina

professada, nomeadamente por Jorge Miranda, o Substituto legal não pode

recusar-se voluntariamente a exercer o cargo, salvo em casos de impedimento declarado

pelo Tribunal Constitucional. Haverá aqui porventura algum terreno para

concertação e negociação politica; tudo o resto seriam invenções e violações graves da

nossa Constituição.

Por último, quero esperar que, dando cumprimento ao nunca gasto princípio da legalidade

(o ruleoflaw, tão caro aos democratas anglófonos) ainda prevaleça o bom senso, a boa fé

e o sentido de equilíbrio por parte dos decisores nesta intrincada situação que incomoda a

todos os santomenses, estejam eles onde estiverem.

Bem haja a todos.

Olegário Tiny (Jurista)