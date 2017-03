Por uma eventual instalação da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Cabo Verde

Praia, 05 de Março de 2017

Há sensivelmente um ano e quatro meses, a Comunidade São-Tomense residente em Cabo Verde, recebia na sala de Conferências do Ministério de Relações Exteriores de Cabo Verde, a notícia na primeira voz, sobre a alegada instalação da embaixada de São Tomé e Príncipe em Cabo Verde. Ficou a bendita promessa com a qual congratulamos de sorrisos rasgados, muito depois de ter sido revisto e refletido os processos da sua incrementação à semelhança dos anos transatos. De acordo com o Senhor Primeiro-Ministro, Dr. Patrice Emery Trovoada, Cabo Verde receberia a embaixada de São Tomé e Príncipe em janeiro de 2016, uma vez que o Governo de Cabo Verde, já se havia disponibilizado em assumir os custos do edifício/instalação da supracitadaEmbaixada, por um período de dois anos. E que, em 2018, a comunidade participaria e exerceria o seu direito de voto nas eleições do país conforme reza a Constituição.

Passados dois meses, em dezembro de 2016, a mesma questão fora levantada durante o encontro com o então Presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa. Neste encontro, o Presidente prontificou-se em tudo colaborar dentro das suas competências, influenciar o governo a criar condições da tão almejada instalação da Embaixada.

Das informações formais e informais que chegaram até estas ilhas, pousou a ideia de que se havia protagonizado a nomeação do encarregado de negócios da embaixada, cuja missão vinculava, identificar o edifício assim como os valores correspondentes à aquisição de mobiliários que melhor se adequasse à instalação física da embaixada.

Após diversas visitas do então eleito/nomeado, Encarregado de Negócios, e/ou Chefe de Logística, obtivemos informações em 2016 de que ficou identificado o edifício e que pernoitava analisados diversos valores referentes ao mobiliário de escritório.

Passado algum tempo, cerca de um ano e três meses, nada se verificou relativamente ao caso. O que se tem conferido é um “silêncio” por parte dos sucessivos governantes da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Diversos Ministros de Negócios Estrangeiros vinham a Cabo Verde sem avançar em concreto sobre o assunto em epígrafe.

Acresce a isto o facto das informações recebidas durante o encontro com um dos representantes da República, em outubrode 2016que, de forma impactante, enfatizou a figura do embaixador que já havia sido nomeado.

A questão que se coloca aqui é de saber por parte das autoridades, sobretudo, após o anúncio feito pelos mais altos representantes da nação sobre a instalação da representação.

Houve épocas em que o povo vivia através de promessas e discursos. Como em qualquer lugar do mundo, aprende-se com a experiência na sociedade onde se está inseridoe a comunidade São-Tomenses em Cabo Verde, acredita ter tido a oportunidade de aprender com as experiências cabo-verdianas, sejam elas boas ou menos boas, tanto é, o aumento de participação política. Por este motivo, criticamos alguns dos comentários abaixo, entretanto selecionados:

“Já existe um decreto/lei que cria a embaixada de São Tomé e Príncipe, faltando apenas a abertura da representação diplomática na cidade da Praia. Para este recenseamento eleitoral já preparamos a logística para irmos a uma nova diáspora que é Cabo Verde. Mas estamos a espera que seja criada fisicamente a embaixada em Cabo Verde. Se até 11 de Abril a Embaixada de São Tomé e Príncipe, em Cabo Verde estiver em funcionamento teremos muito gosto mesmo, de ir lá para recensear os nossos concidadãos”, assegurou o Presidente da CEN.

O Presidente do CEN tem experiência suficiente para não vir ao público e fazer estes tipos de declarações. O que nos estranha são as referidas afirmações. Sabe-se que em um mês não se criam as condições para a instalação e consequente o processo de recenseamento. Apelamos ao uso da razão ao invés da emoção. Pois, já lá vão os 41 anos que estamos a viver, neste arquipélago, deste tipo de emoções.

Temos tido a oportunidade de verificar diversas visitas de altos representantes da República a Cabo Verde, participações em encontros de trabalhos, como é o caso do recente encontro entre os Estados amigos do Golfo da Guiné e o encontro entre os Grupos de Países dos Estados Insulares. Como têm o desafio da embaixada protelado para o segundo plano, pela falta de resolução, colocam-nos sobre este dilema, uma vez que parece que nos esquecem.

Ao nosso ver, tratando-se de uma visita ao arquipélago desta índole e os governos tendo desencadeado questões pendentes junto da comunidade, seria ético e nobre, aquando da realização de visitas de Estado, a realização de um pequeno encontro de esclarecimento e atualização das decisões com a comunidade são-tomense. Um caso a exemplificar, trata-se de visitas dos representes do Governo de Cabo Verde ao estrangeiro, que ao programarem-nas, fazem a questão de incluir na agenda, desde logo, um dia com a comunidade. Por conseguinte, este país continua, cada vez mais, a figurar-se como país de emigração e de imigração. Uma ressalva ao povo crítico da terra: Em nenhum momento, quisemos passar a mensagem de que se teria a necessidade de encontrar sempre com a comunidade, mas é preciso reconhecer enquanto dever moral, que o tecido celular do Estado e da Nação é constituído por cidadãos.

O Homem, o cidadão são-tomense, compreende-se na sua totalidade, esteja ele na roça, na cidade, no país e/ou na diáspora. Ele será sempre um são-tomense. Tem sido hábito o São-tomense confiar a sua representação a homens da terra, porém, durante os 41 anos de independência, fica escancarado que estes não têm sido merecedores desta confiança. Ao nosso ver, é preciso uma reflexão aprofundada em relação a esta questão pois, quando os direitos são postos em causa a sua capacidade de união pode ser decisiva. A solidarização é uma operação que mais se divide e mais se multiplica.

Mas, justifica a instalação de Uma Embaixada em Cabo Verde? Comporta-se

As relações entre estes dois povos remontam há séculos, Cabo Verde é um país pobre de recursos naturais, mas rico de RH – nação futurista, passou de país inviável a um país de desenvolvimento médio. Nos anos quarenta, os Cabo-verdianos emigraram para São Tomé e Príncipe com vista a contribuir para o desenvolvimento deste arquipélago e, muitos destes, regressaram ao país de origem e mantêm relações, até hoje, com a terra do cacau, seja ele pela história ou pelos familiares. E, hoje muitos são os São-tomenses, que procuram Cabo Verde e trazem consigo o sonho de um destino a uma vida melhor, tanto para imigração, turismos, negócios ouprosseguir nos estudos. E, de acordo com os dados do INE2015[i]existem em Cabo Verde, 4.428 São-tomenses. Este número é significativo para a instalação de uma representação consular neste arquipélago, sobretudo, no tocante a atualização dos documentos, pois, há muitos são-tomenses que estão impedidos de viajar e/ou mesmo circular entre ilhas por esta necessidade não suprida.

Tudo isto conduz-nos a questionar se de fato é prioritário, dado ao custo financeiro destinado a instalação de uma embaixada. Porquê não, uma representação consular, para dignificar a comunidade numa primeira fase, e na segunda a dita embaixada? Mas, estas questões já estão esgotadas. De acordo com o governo os custos seriam aproximados.

Ora bem, para além de tratar de questões consulares, uma representação diplomática poderá, para além de representar o país, criar canais diversos de oportunidades numa direção tripartida (STP, CV e um terceiro país), isto é, criar grupos de interesse com vista a atração de projetos numa visão clara e estratégica para o desenvolvimento sustentável e dinâmico a longo prazo para este país situado no equador.

Se de fato, se prende ao cumprimento da instalação da Embaixada e, consequentemente a participação da comunidade nas eleições de 2018, urge a necessidade de articulação das ações entre o governo e os cidadãos, ou seja, passar das ideias à ação prática.

É um direito nosso recensear, não como um ato de congratulação moral e individual, mas um direito inadiável sufragado na constituição da República.

