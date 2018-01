PNUD – Contratação de Empresa ou ONG para distribuição de mosquiteiros

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento(PNUD) na República Democrática de São Tomé e Príncipe, leva ao conhecimento dos candidatos interessados que se encontra aberto o Concurso para a contratação «de uma empresa ou ONG para a realização de distribuição de mosquiteiro durante a subvenção 2018-2020 no âmbito do Programa do Fundo Global de Luta contra o Paludismo».

Para mais informações os candidatos interessados poderão consultar os Termos de Referência nas Instalações da Casa das Nações Unidas em São Tomé e no site : http : // www.uns.st/undp

A proposta deverá ser entregue na recepção da Casa das Nações Unidas em São Tomé até 30 de Janeiro de 2018 as 17h00, mediante dois envelopes fechados, contendo separadamente, propostas técnica e financeira.

A proposta técnica deverá conter :

Metodologia a ser utilizada

Organização e duração da realização da actividade

Estrutura da Direcção e Perfil do pessoal chave

Experiência em trabalhos nesse domónio ou similares

Provas de legalidade da empresa ou ONG

Cada envelope deverá ter a seguinte menção :

REALIZAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOSQUITEIRO

DURANTE A SUBVENÇÃO 2018-2020 NO ÂMBITO

DO PROGRAMA DE FUNDO GLOBAL

DE LUTA CONTRA PALUDISMO

PROPOSTA TÉCNICA

PNUD – São Tomé

PROPOSTA FINANCEIRA

PNUD – São Tomé

SÃO TOMÉ 15 DE JANEIRO DE 2018

ANTÓNIA DAIO