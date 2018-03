AFAP – Concurso para fornecimento de equipamentos para projecto ” Educação de Qualidade”

O Governo são-tomense obteve um da Associação Internacional de Desenvolvimento(AID), no valor equivalente a 5,5 milhões de dólares para financiamento do Projecto Educação de Qualidade para Todos e pretende aplicar parte deste donativo no pagamento, mediante contrato, do fornecimento de equipamentos, TCI de Apoio a Formação a Distância.

A (AFAP)-Agência Fiduciária de Administração de Projectos convida as empresas interessadas a apresentarem propostas..

Todos os detalhes no documento seguinte : Concurso Nº 06-G-EQT-2016