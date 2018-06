PRIASA – Reabilitação de Sistema de Irrigação

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe obteve um empréstimo do Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD) para financiar o custo do Projecto de Reabilitação das Infra-Estruturas de Apoio a Segurança Alimentar Fase II (PRIASA II) do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Espera-se que uma parte do financiamento concebido seja utilizado para a contratação de um gabinete para a elaboração de estudos para reabilitação do sistema de irrigação nas comunidades de Canavial Cima, Canavial Baixo e Agua Casada.

Para mais detalhes clique – AMI 002