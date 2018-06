A representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento em São Tomé e Príncipe convida as empresas nacionais e estrangeiras que prestam serviços na área de construção civil a participarem no concurso para reabilitação do escritório da Direcção Geral dos Recursos Naturais e Energia localizado no “Quintal das Obras Públicas”.

