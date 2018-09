Embaixada dos EUA em STP – ANÚNCIO DE EMPREGO

A Embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) para Gabão e São Tomé e Príncipe anuncia a abertura imediata de uma vaga para contratação de um Assistente para Assuntos de Segurança em São Tomé e Príncipe. Nível da Posição: PSA-08

Funções básicas do cargo: A vaga a ser preenchida por um funcionário local está sob tutela do Escritório Regional de Segurança para Gabão e São Tomé e Príncipe. O/a Assistente desempenhará as suas funções exclusivamente em São Tomé e Príncipe. O/a mesmo/a será responsável pelas investigações de combate ao terrorismo, investigações criminais, verificação dos antecedentes dos funcionários e actualização periódica destas informações. Actuará também como Orientador/a Técnico/a do Governo Americano no processo de contratação da equipa local de segurança.Outrossim, deverá manter contacto permanente com as forças policiais e de segurança local e igualmente servir de elo entre as referidas forças e o Escritório Regional de Segurança. O/a Assistente desempenhará as suas funções sob a orientação do Escritório Regional de Segurança.

Data limite para entrega das candidaturas: dia 29 de Setembro de 2018, pelas 17 horas.

Como se candidatar: os detalhes do presente anúncio poderão ser encontrados no website da Embaixada dos EUA: https://ga.usembassy.gov/embassy/jobs/

As candidaturas deverão ser enviadas em: formulário DS-174, disponível no website da referida embaixada, juntamente com outros elementos elencados no anúncio da vacatura.

As candidaturas deverão ser enviadas para: Escritório dos Recursos Humanos, Embaixada dos EUA B.P.; 4000 Libreville: Tel.: (00241) 01.45.72.33/ 01.45.72.49 ou LibrevilleHRO@state.gov

As candidaturas poderão também ser entregues em envelope fechado no Edifício da Voz da América, em Pinheira, São Tomé, São Tomé e Príncipe, durante o horário normal de expediente.