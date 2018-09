PRIASA – aquisição de materiais e equipamentos

A República Democrática de S. Tome e Príncipe (STP) obteve um empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento com o objetivo de melhorar a segurança

alimentar e nutricional de STP por meio de um crescimento da disponibilidade e da valorização de produtos agrícolas e haliêuticos ao longo do ano. Espera-se que uma

parte do montante concedido a título de empréstimo seja utilizada para efetuar pagamentos relativos à adjudicação para aquisição dos materiais e equipamentos ao

GIME e o INAE dividido em 5 lotes.

Mais detalhes estão disponíveis neste documento – concurso para aquisição de equipamentos