INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA ANÚNCIO

Contratação de Consultores Nacionais para Elaboração de Estudos no âmbito da Terceira Comunicação Nacional

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe obteve do GEF por intermédio do UNEP um financiamento para elaborar a Terceira Comunicação Nacional no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (CQNUMC).

Esse financiamento constitui um apoio que permitirá ao país cumprir os compromissos assumidos enquanto parte dessa convenção, ao abrigo do artigo 12º da mesma.

Para ultimar a elaboração da Terceira Comunicação em curso no país, será necessária a elaboração de três estudos sobre :

Pesquisa e observação sistemática efectuadas no país no contexto das mudanças do clima. Constrangimentos e lacunas associados às necessidades de capacidade técnica e financeira para suprir as dificuldades encontradas nas diferentes áreas temáticas durante a elaboração da Terceira Comunicação Nacional. As necessidades e prioridades do país no âmbito tecnológico e de transferência de tecnologias apropriadas para o estabelecimento de uma economia de baixo carbono e resiliente aos efeitos nefastos da mudança do clima.

Para elaboração dos referidos estudos, o Instituto Nacional de Meteorologia, responsável pelo Projecto da Elaboração da Terceira Comunicação, (TCN) torna público o concurso para contratação de 3 consultores nacionais.

Os TDRs poderão ser consultados na sede do INM durante as horas normais de expediente e as candidaturas deverão ser apresentadas até as 15 :00 do dia 20 de Novembro de 2018 em envelope fechado contendo referência : Manifestação de interesse para contratação de um consultor nacional para elaboração de estudos sobre a), b) ou c) conforme o interesse do concorrente.

São Tomé 12 de Novembro de 2018