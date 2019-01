Prestação de Serviço no Edifício da Representação da ONU em STP

A representação do PNUD em São Tomé e Príncipe informa as empresas nacionais e estrangeiras que prestam serviço nas áreas de manutenção de equipamentos, segurança, jardinagem e de limpeza, que foi prorrogado o prazo para apresentação de propostas.

Da mesma forma, o PNUD e São Tomé e Príncipe, informa as empresas, que foi prorrogado o prazo para entrega de propostas, para o concurso com vista ao estabelecimento de um acordo de longo termo, com as agências das Nações Unidas, para prestação de serviço nas áreas de aluguer de salas de conferência, serviços de restauração, serviços de impressão gráfica, e serviços de manutenção preventiva de viaturas, que o prazo para entrega de propostas foi prorrogado :

Mais pormenores sobre os dois concursos cujo o prazo foi prorrogado, podem ser conhecidos nos dois documentos abaixo :

1 – Anuncio de concurso (1)

2 – Anuncio de concurso