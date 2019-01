Anúncio – Contratação de um consultor nacional

Contratação de Consultores Nacionais para Elaboração do Estudo no Âmbito da Terceira Comunicação Nacional

O Fundo Mundial para o Ambiente financia a elaboração da terceira comunicação nacional do âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. São Tomé e Príncipe integra a referida convenção da ONU, e neste quadro produziu vários relatórios, que deverão integrar a Terceira Comunicação Nacional.

Tais relatórios deverão ser compilados num e único documento. É assim que o Instituto Nacional de Meteorologia, enquanto responsável pelo projecto de elaboração da terceira comunicação nacional, abre um concurso público para contratação de um consultor nacional para realizar o trabalho de compilação dos relatórios num único documento.

As candidaturas deverão ser apresentadas até as 15:00 do dia 21 de Janeiro em envelope fechado contendo a seguinte referência :

«Manifestação de Interesse para contratação de um consultor nacional para compilação da TCN »

Veja também o documento abaixo para mais detalhes :