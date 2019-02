AFAP – Contratação de consultoria de um técnico

O Governo da República Democrática de S. Tomé e Príncipe recebeu recentemente apoio financeiro do GEF para implementar o Projecto de Investimento em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental (TF 0A7132) e pretende aplicar parte deste financiamento em serviços de consultoria de um técnico para exercer as funções de monitorização e da componente ambiental da Salvaguarda Social e Ambiental do Projecto WACA.

Os Termos de Referência mais detalhados (TdR) para os serviços poderão ser consultados: em anexo neste Aviso de Manifestação de Interesse ou na página de internet do Tela Non – anúncios ou nas instalações da AFAP, nos dias úteis, das 8h30m às 12h e das 14h30 às 17h, cujo endereço e contacto encontram-se abaixo.

Para saber tudo sobre este concurso público clique – AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE SERVIÇO DE CONSULTORIA (2)