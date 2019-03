AFAP – Prorrogação do prazo para 2 concursos relacionados com áreas costeiras

Os dois anúncios cujos prazos para entrega de propostas foi prorrogado estão relacionados com o Projecto de Investimento em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental-WACA.

1 – O Governo da República Democrática de S. Tomé e Príncipe recebeu recentemente apoio financeiro do GEF para implementar o Projecto de Investimento em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental (TF 0A7132) e pretende aplicar parte deste financiamento em serviços de consultoria de um técnico para exercer as funções de monitorização e da componente ambiental da Salvaguarda Social e Ambiental do Projecto WACA. Veja na íntegra – Prorrogação Manifestação de interesse serviço de consultoria de Engenheiro Civil

2 – O Governo da República Democrática de S. Tomé e Príncipe recebeu recentemente apoio financeiro do IDA para implementar o Projecto de Investimento em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental (D2890) e pretende aplicar parte deste financiamento em serviços de consultoria de um Engenheiro Civil para acompanhar os trabalhos que serão desenvolvidos ao nível do projecto. Veja na ìntegra – Prorrogação manifestação de interesse consultoria de Técnico para Monitorização