Anúncio da Hasta Pública 1.ª Praça

O Liquidatário do ex-Banco Equador, faz saber a todos interessados que se procederá a venda dos MÓVEIS DO EX-BANCO EQUADOR, em hasta pública em 1ª praça, sob reserva do direito por parte da Administração de não proceder a respectiva adjudicação no caso não convirem os preços oferecidos, nos locais, dias e a hora abaixo indicados:

LOCAL: Sede do ex-Banco Equador, sito na Rua de Moçambique – S.Tomé.

DIA: Sábado, 30 de Março de 2019, a partir de 09:00

Os referidos móveis encontram-se expostos no local acima referido, pelo que os interessados poderão os apreciar nos dias que antecedem a hasta, de segunda à sexta-feira, a partir dos seguintes horários:

2ª Feira – 9:00 às 12:00 3ª Feira – 14:00 às 17:00; 4ª Feira – 9:00 às 12:00; 5ª Feira – 9:00 às 12:00; 6ª Feira – 9:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00.

O concorrente vencedor fica obrigado a proceder a entrega pelo menos 25% do valor da arrematação, logo após o concurso, como garantia da proposta e prova de boa-fé., e da parte restante nos próximos 2 (dois) dias, o mais tardar.

O bem será entregue ao vencedor após a liquidação total dos valores em dívida, acrescidos de 10% nos termos do estabelecido no parágrafo 1 do artigo 904º do Código do Processo Civil em vigor.

Findo os 2 (dois) dias referidos no parágrafo anterior do presente aviso, sem que se tenha verificado o pagamento integral da parte em dívida pelo vencedor, este perde o direito à compra e os 25% depositados logo após o concurso.

Informações complementares poderão igualmente ser obtidas através dos telefones 239 9904626 / 239 9906674.

S.Tomé, 22 de Março de 2019

O Liquidatário