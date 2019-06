A Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe faz saber aos interessados que realizará processo seletivo para a contratação de 1 (um) Auxiliar Administrativo, consoante as normas do Edital Nº 01/2019.

Para mais detalhes clique sobre os dois documentos abaixo :

1 – Téla Non – Embaixada da República Federativa do Brasil

2- Edital de Seleção Auxiliar Administrativo