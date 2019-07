AFAP prorroga prazo para dois concursos públicos

São dois anúncios de prestação de serviços cujo prazo foi prorrogado :

1 – A Agência Fiduciária e de Administração de Projectos convida as empresas interessadas para apresentar propostas para o fornecimento de automóveis e motorizadas para o projecto de protecção social e desenvolvimento de competências. Clique para ais detalhes – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO Nº 04 G SPS 2019 (2)

2 – Consultoria para realização de desenhos técnicos para planificação espacial das zonas de expansão segura. Clique – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONCURSO REF Nº 02 STP COMP3 C WACA 2019