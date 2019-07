O concurso público agora com prazo de entrega de propostas prorrogado para 15 de Julho, tem a ver com a Instalação do Software e Licença para os sistemas integrados no domínio da contabilidade financeira do CIAT-Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica de STP. Clique para saber tudo – AMI du concours pour l’installation du Software du CIAT