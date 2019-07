Anúncio de suspensão do concurso público

O Liquidatário do extinto Banco Equador faz saber ao público em geral e aos interessados em particular que, por imperativo de ordem técnico-administrativo, o concurso público para a alienação dos imóveis do extinto Banco Equador, inicialmente previsto para o próximo dia 23 de Julho de 2019, fica cancelado.

Porém,nova indicações serão dadas oportunamente. O Liquidatário pede sinceras desculpas por quaisquer transtornos que essa alteração possa causar.

S.Tomé, 17 de Julho 2019

O Liquidatário

Adelino Castelo David