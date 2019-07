AFAP – Consultor nacional para apoio à lei de gestão de riscos e catástrofes.

O Governo da República Democrática de S. Tomé e Príncipe recebeu recentemente apoio financeiro do GEF para implementar o Projecto de Investimento em Resiliência das Áreas Costeiras da África Ocidental (TF 0A7132) e pretende aplicar parte deste financiamento em serviços de consultoria para apoio à lei de gestão de riscos e catástrofes.

Os serviços de consultoria (“os Serviços”) incluem:

Os Termos de Referência (TOR) detalhados para a tarefa poderão ser consultados:

Em anexo à este pedido de manifestações de interesse.ou

Na página de internet do Tela Non-Anúncios.ou

Nas instalações da AFAP, nos dias úteis, das 8h30m às 12h00m e das 14h30m às 17h00m, cujo endereço e contacto encontram-se abaixo.

A Agência Fiduciária de Administração de Projectos convida consultores nacionais qualificados (“Consultores”) a manifestarem o seu interesse em fornecer os referidos serviços, através do envio da Carta de Intenção, CV e dos comprovativos (execução de contratos similares, experiência de trabalhos na região, etc.) em envelope fechado e devidamente identificado, dirigido ao Director-geral da AFAP até às 11 horas locais do dia 06 de Agosto, para o endereço abaixo indicado ou para o endereço de e-mail climatechangep@yahoo.com.br ou afap2@yahoo.com.br com o assunto: Ref. Nº 07/STP/COMP2/C/WACA/2019, primeiro e último nome.

Para mais detalhes leia mais – Prorrogação do pedido de MOI